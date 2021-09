Champions League, partite e risultati: brutto inizio per Milan e Inter

In questa seconda serata di Champions League, si sono disputati i match dei gironi A, B, C e D. Le italiane Milan e Inter non sono riuscite a portare a casa il risultato: a Liverpool, Rebic e Brahim Diaz avevano momentaneamente ribaltato il risultato, che è stato a sua volta ribaltato dagli inglesi; a Milano, il Real Madrid ha trovato il gol solo all’89’.

Per quanto riguarda le altre, hanno vinto: Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Manchester City, Liverpool, Ajax e Real Madrid.

Ecco i risultati nello specifico:

Club Bruges-PSG 1-1

Manchester City-Lipsia 6-3

Atletico Madrid-Porto 0-0

Liverpool-Milan 3-2

Besiktas-Borussia Dortmund 1-2

Sporting Lisbona-Ajax 1-5

Sheriff Tiraspol-Shakhtar Donetsk 2-0

Inter-Real Madrid 0-1

