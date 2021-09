CONFERENZA TERIM – “Lazio squadra molto forte in grado di giocarsi lo Scudetto. Per noi sarà una partita importante”

Nel giorno che precede il match tra Galatasaray e Lazio il tecnico dei turchi Fatih Terim è intervenuto in conferenza stampa affermando in primis come il girone dei suoi ragazzi sia composto da formazioni dalla cultura europea che potrebbero dar vita ad un gruppo di Champions League. Riguardo la Lazio, Terim ha affermato come sia una formazione molto forte sotto la guida di Sarri, capace di giocarsi lo Scudetto. Il tecnico dei giallorossi ha proseguito poi evidenziando come i capitolini siano una squadra mcon ottimi elementi che ha iniziato il campionato bene fino alla sfida con il Milan. Riguardo il galatasay, invece, Terim ha dichiarato come sia una compagine di quasi nuova costituzione che ha migliorato l’organico e che domani dovrà cercare di rendere minimi gli errori. Quella contro la Lazio secondo l’ex allenatore della Fiorentina non sarà una sfida semplice, ma comunque divertente e per la prima volta in casa, con tale aspetto che regala unno stato di eccitazione. Riguardo la gara di domani, poi, Terim ha dichiarato come rappresenti una tappa importante per il Galatasaray che dovrà cercare di vincere giocando bene. Infine, c’è anche spazio per Sarri, definito un tecnico che fa un ottimo lavoro con a disposizione una squadra ogni anno più forte. Per Terim quella di domani sarà una “Bella notte, passata con degli amici. Tutti combatteranno sul campo, ma alla fine ce ne andremo con un bacio“. Lo riporta Aksam.com.tr

