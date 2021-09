Europa League, Galatasaray-Lazio visibile anche in chiaro: ecco dove

Poco più di 24 ore separano Galatasaray e Lazio dalla sfida di Europa League in programma alle ore 18:45. Maurizio Sarri pronto al suo esordio europeo sulla panchina biancoceleste e come lui anche i vari volti nuovi. Una agra importante per la Lazio che vuole riscattare il brutto risultato di Milano, maturato con la sconfitta per 2-0. L’incontro di domani in terra turca, sarà visibile come tutte le gare europee su Sky Sport, Sky Sport uno e in streaming su DAZN, ma verrà trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale numero otto del digitale terrestre).

