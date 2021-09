FORMELLO – Basic e Zaccagni verso l’esordio dal primo minuto, occasione per Muriqi – FOTO & VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Vigilia della sfida di Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri impegnata sul campo del Galatasaray domani alle 18:45. Rispetto alla sconfitta col Milan ci sarà turn over, verso la conferma solamente un giocatore per reparto. Un modo per testare anche gli altri giocatori della rosa permettendogli di mettere benzina nelle gambe. La novità riguarda già la porta col rilancio di Strakosha, a tutti gli effetti l’estremo difensore di coppa. In difesa il superstite è il neopapà Francesco Acerbi che dovrebbe essere affiancato da Patric mentre sulle corsie esterne torna Lazzari a destra e debutterà Radu sulla fascia mancina. In mezzo al campo turno di riposo per Lucas Leiva con Escalante pronto a sostituirlo. Completano il reparto Milinkovic e Basic. Una mediana dove spicca la fisicità con il serbo chiamato a mettere al servizio dei compagni la sua classe. Davanti tirerà il fiato uno fra Felipe Anderson e Pedro con quest’ultimo maggiore indiziato a partire dalla panchina, il brasiliano quindi è favorito per partire sulla destra con Zaccagni sul lato opposto a supportare Vedat Muriqi. Il kosovaro torna così da titolare nella nazione dove ha trovato la consacrazione vivendo un derby per lui che si è messo in mostra con la maglia dei rivali del Fenerbahce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: