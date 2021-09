Galatasaray-Lazio, Dervisoglu: “Biancocelesti avversario difficile, ma punteremo alla vittoria”

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Galatasaray e Lazio, Halil Dervisoglu ha parlato in conferenza stampa rivelando come sia emozionato per l’esordio davanti ai nuovi tifosi e come non si senta un calciatore completo in nessun aspetto, dovendo migliorare sotto ogni profilo. Riguardo il Galatasaray ha dichiarato come i turchi siano un gruppo estusiasta e più giovane rispetto allo scorso anno, sottolineando anche come un ambiente simile non possa che portare a buoni risultati quando si gioca bene. Inoltre, rigurdo il match di domani contro la sotto, ha affermato come i giallorossi siano concentrati e punteranno a vincere, seppur la Lazio sia un avversario difficile. Infine, riguardo la scelta del numero di maglia, Dervisoglu ha evidenziato come abbia scelto la data di nascita del padre. Lo riporta Dha.com.tr

