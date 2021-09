Galatasaray-Lazio, il doppio ex Cana: “Un girone speciale per me, ma non c’è una favorita. Gioco di Sarri interessante, mi divertirò domani”

A poco più di 24 ore dal fischio di inizio di Galatasaray-Lazio, sfida di Europa League in programma domani alle 18:45, il doppio ex della gara Lorik Cana ha parlato ai microfoni del canale sportivo turco beIN SPORTS Türkiye. L’ex difensore, ha militato inoltre anche tra le file del Marsiglia, altra squadra presente nel girone assieme a Lazio e Galatasaray. Il Gruppo E, come da lui stesso dichiarato, è dunque un girone al quale è molto affezionato, vista la presenza di ben tre sue ex squadre. L’albanese si è poi espresso anche in merito al nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri.

Queste le sue parole:

“C’è un gruppo speciale per me nella Lega Europea di quest’anno. Marsiglia, Galatasaray e Lazio sono nello stesso gruppo. Questa è quasi una squadra in Champions League. Ogni squadra ha esperienza giocando in coppe europee e la Champions League. Per me, ogni partita sarà molto interessante e molto difficile per Galatasaray. Il gruppo non ha un grande favorito. C’è la possibilità che ogni squadra sarà al prossimo turno. Spero che due delle mie vecchie squadre ce la facciano. Ho forti legami con Galatasaray e la Lazio, ma quando ero un ragazzo, ho lasciato come sostenitore di Marsiglia. Marsiglia sarà quindi la mia prima scelta nel gruppo. Le partite tra Galatasaray e Marsiglia saranno interessanti. Galatasaray ha un grande allenatore che è stato nella storia del club negli ultimi 25. È una squadra esperta. Non so se potrebbe essere questa stagione, ma la scorsa stagione, erano così vicini ad essere campioni. Hanno anche meritato di giocare in Champions League. Penso che siano una squadra ben consolidata, ma la Lega Europea non passerà facilmente. Perché sia la Lazio che Marsiglia hanno fatto delle buone squadre. Vivo a Roma, quindi guarderò le partite dallo status quo. La partita della Lazio sarà una partita speciale e insolita. Grande allenatore come Sarri e un nuovo senso del gioco. Dalla sequenza 3-5-2, sono passati al classico 4-4-2 di Sarri. Sarà un gioco molto interessante. Sono sicuro che mi divertirò a guardare la partita.

Sono passati 10 anni da quando Galatasaray se n’è andato. Ho trascorso 1 anno in Turchia prima di trasferirmi nel Lazio. Infatti, quando sono arrivato, stavo pensando di rimanere almeno 4-5 anni a Galatasaray. Ma non è così che è successo, non abbiamo avuto un buon anno come squadra. La possibilità di giocare in Lega Italiana poi apparso in Europa. Era una decisione che non era facile per me, ma era quella giusta. Perché non volevo andarmene dopo aver giocato a Galatasaray per un anno. La possibilità di un commercio con Fernando Muslera è stata determinata. Dopo il commercio che la storia ci giustifica, ho trascorso 4 anni in Lazio. Muslera sta ancora giocando a Galatasaray. È un buon capitano di squadra nella storia del club ai campionati. Sono così felice per Galatasaray perché la sua carriera è stata così meravigliosa.

Parlando per me, mi sono davvero divertito un anno in Turchia. Ho avuto un ottimo rapporto con la città, con i tifosi e tutti, anche se non è stato molto buono per i risultati. Ogni volta che sono venuto in Turchia, ho avuto grande amore e rispetto. Questo è davvero grande. Non sarò un allenatore in futuro, ma sto pensando di rimanere nel mondo del calcio. Sono un commentatore dei media. Se un giorno decido di entrare in un progetto come direttore sportivo e se posso essere abbastanza, voglio tornare in Turchia e lavorare.

Posso dirvi che la Super League è un campionato molto competitivo, e oltre alle 4 grandi squadre di successi storici, si hanno squadre molto buone. C’è una grande passione per il calcio in Turchia. Sono sicuro che vedremo il calciatore albanese, Kosovo e Nord macedone più tardi. In Germania, Italia, Francia o Svizzera, possiamo vedere i giocatori che crescono e giocano in questo campionato così come i giocatori che crescono in Albania nella Super League turca. Potrebbe essere un grande passo per loro andare in una lega migliore.”

