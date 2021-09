Lazio-Cagliari, la designazione arbitrale

Domenica andrà in scena all’Olimpico la quarta giornata di campionato per la Lazio, in cui sarà chiamata a rispondere presente dopo la trasferta di San Siro. Troverà il Cagliari, fresco di cambio in panchina, con Mazzarri che ha preso il posto di Semplici esonerato nella giornata di ieri. E’ stata da poco resa nota la designazione della gara:

Arbitro: GHERSINI

Guardalinee: BRESMES – LO CICERO

IV Uomo: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO

