LAZIO WOMEN | Due le calciatrici biancocelesti convocate per le Nazionali: ecco chi

La S.S.Lazio ha comunicato con una ufficiale sul proprio sito web, le due calciatrici della Lazio Women convocate per le rispettive Nazionali. Si tratta di Rachel Cuschieri per il Malta e Nora Heroum per la Finlandia, che si uniranno alle rispettive squadre per la fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

Questa la nota della Lazio:

“Si gioca la fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Sono due le biancocelesti convocate con le rispettive nazionali: Rachel Cuschieri per il Malta e Nora Heroum per la Finlandia. Malta che scenderà in campo quest’oggi alle 18:00 contro la Danimarca, mentre Finlandia che giocherà martedì 21 settembre contro la Slovacchia alle 17:15. Questi gli impegni delle calciatrici biancocelesti che non saranno a disposizione di Coach Carolina Morace”.

