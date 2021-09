Sarri ed il ritorno in Europa League dopo il successo del 2019

Era il 29 Maggio del 2019 quando il Chelsea surclassò l’Arsenal il finale di Europa League con il risultato di 4-1. In panchina Maurizio Sarri e lì davanti Pedro, diventato un suo pupillo, tanto da essere la sicurezza di quella formazione, come lo stesso allenatore toscano ha dichiarato qualche mese fa ai microfoni di Sportitalia. La squadra giocò una partita in totale fiducia di sé trovando i 4 gol solo nel secondo tempo, ma divertendosi e facendo divertire, mostrando appieno l’identità che Sarri è solito trasmettere alle sue squadre. In gol quella sera, tra l’altro, anche lo stesso Pedro, che arrivato alla fine di un contropiede sfruttato alla perfezione dai Blues. Un vero e proprio successo nell’ultima apparizione in Europa League dell’attuale allenatore della Lazio che domani ritroverà questa competizione dopo più di due anni, nella prima partita del girone contro il Galatasaray. Nel mezzo, oltre allo scorso anno in cui è rimasto senza panchina, una sola partecipazione europea, in Champions League con la Juventus, dove uscì agli ottavi contro il Lione. Per Sarri è questa un’occasione giusta per ripartire.

