CdS | Strakosha, un’attesa infinita

Alla viglia della partita con il Galatasaray, i portieri non hanno ricevuto segnali.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Strakosha spera di sostituire Reina in Europa. Oggi aspetta l’annuncio di Sarri che più volte ha ribadito che “I primi che devono sapere chi gioca sono i miei calciatori e devono saperlo da me“. Il portiere albanese si è ritrovato in un angolo delle panchine sia della Lazio che dell’Albania: a Roma era stato titolare con Inzaghi dopo l’acquisto di Reina ma, per una serie di coincidenze, era stato poi escluso. L’ultima volta che ha giocato in Europa era il 7 novembre 2019 nella partita Lazio-Celtic. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma non è detto che rinnovi nonostante sia molto legato alla squadra nella quale è arrivato ne 2012. Durante il ritiro, Strakosha aveva dichiarato: “Alla Lazio ho sempre dato rispetto e l’ho ricevuto. Quando non gioco, non sono felice. Voglio aiutare la squadra. Sarò pronto a dare il mio contributo quando il tecnico mi chiamerà in causa. Devo puntare su me stesso, so che devo dare sempre il massimo, dallo scorso anno ho capito che devo continuare sempre a lavorare. Reina ti sprona a fare sempre meglio, è fondamentale nel nostro spogliatoio. Se la vivo male diventa complicato. Ho sempre avuto uno straordinario rapporto con tutti Essere qui è sempre un sogno. Questo è il mio decimo anno“.

