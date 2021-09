EUROPA LEAGUE | Galatasaray-Lazio, Tare: “Il cambiamento iniziato richiede del tempo. Oggi dobbiamo portare a casa una vittoria”

Ci siamo, manca pochissimo al fischio d’inizio di Galatasaray-Lazio, prima giornata della fase a gironi di Europa League. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il d.s. biancoceleste Igli Tare. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ci serve del tempo, il cambiamento è iniziato tre mesi fa. Abbiamo fatto una scelta, sapevamo che sarebbe servito un cambiamento e del tempo. In allenamento si vede molto bene la mano del mister, con intensità e giocate veloci. In partita ancora no. Nelle prime due partite siamo andati in svantaggio ma siamo stati bravi a reagire e portare a casa le vittorie. La sconfitta di Milano è stata un po’ una sorpresa perché eravamo convinti di aver fatto una buona preparazione durante la settimana, poi in campo abbiamo fatto tutto il contrario. Oggi siamo qui per giocare una partita in una competizione molto competitiva, siamo quasi a livello della Champions League visto il nostro girone. Dobbiamo partire subito con il piede giusto e portare a casa una vittoria”.

