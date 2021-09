Galatasaray-Lazio, i convocati della sfida: ecco i 23 scelti da Sarri

Sono state diramate le convocazioni per la sfida di Europa League delle 18:45 tra Galatasaray e Lazio. Esordio europeo per i biancocelesti di Sarri, che si apprestano ad affrontare la squadra turca con i seguenti calciatori in rosa:

Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic

Attaccanti: F. Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Zaccagni

