GdS | Cagliari, il punto sull’infermeria in vista del match contro la Lazio

Primo giorno di scuola in presenza dal prof. Walter Mazzarri per il Cagliari. Salutato dopo sole tre giornate di campionato Leonardo Semplici, l’uomo della disperata, ma efficace rincorsa salvezza della passata Serie A, i rossoblù sperano di invertire la falsa partenza di quest’anno a iniziare dalla gara di domenica all’Olimpico contro la Lazio. Dal primo pomeriggio, con una lunga seduta durata quasi due ore, Mazzarri ha lasciato parlare solo il pallone. Tanta tattica e tanti schemi per iniziare a trasmettere i propri messaggi e le proprie idee sul gioco e il modulo ai suoi nuovi giocatori in vista della trasferta dell’Olimpico di Roma sul campo della Lazio, in programma domenica prossima. Dall’infermeria non ci sono buone notizie perché continuano nel lavoro personalizzato Pavoletti (problema alla schiena), Godin, (tendinopatia rotulea), Walukiewicz (problemi alla caviglia sinistra), e Strootman, quest’ultimo reduce da una brutta botta alla coscia destra in allenamento che lo ha già costretto ad alzare bandiera bianca nell’ultima contro il Genoa. Solo terapie infine per Ceter che deve recuperare una distrazione di primo grado al polpaccio destro. Gazzetta dello Sport.

