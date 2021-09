MOVIOLA | Nessun rigore su Immobile, giusto il giallo a Muslera

Una partita orribile in campo da parte della Lazio, ma l’arbitro sloveno Matej Jug ha preso bene tutte le decisioni tendenzialmente dubbie. All’8’ azione pericolosa della Lazio, con Immobile che lancia Lazzari a tu-per-tu con il portiere. Muslera esce in scivolata e colpisce il difensore biancoceleste che cade a terra: l’arbitro si avvicina minaccioso ed estrae il cartellino giallo correttamente, visto che Lazzari si era allungato il pallone e soprattutto si trovava in una posizione defilata all’angolo sinistro dell’area di rigore avversaria.

Al 26’ c’era un fallo al limite dell’area a favore del Galatasaray, con Yedlin che supera Lucas Leiva in dribbling e poi cade a terra: per l’arbitro non è fallo, ma al replay il tocco del brasiliano sul piede destro del giocatore turco era evidente.

Al 44’ Luiz Felipe lancia in profondità Ciro Immobile che aggancia il pallone in area di rigore: quando sta per tirare lo fa in maniera non coordinata, già quasi a terra ed il tocco sulla schiena di Marcao è troppo lieve per essere sanzionato con il penalty. Giusta la decisione dell’arbitro ed anche il VAR non interviene. Alla fine la Lazio perde la partita, ma per propri demeriti e a causa del gesto sconsiderato di Strakosha che ha deciso di farsi gol da solo.

