Ranking Fifa aggiornato, Belgio al primo posto: ecco la posizione dell’Italia

Dopo le tre partite di qualificazione per i Mondiali in Qatar, che hanno visto gli Azzurri pareggiare contro Bulgaria e Svizzera e vincere contro la Lituania, l’Italia di Roberto Mancini si trova al quinto posto del Ranking Fifa aggiornato oggi. In testa alla classifica c’è ancora il Belgio con un coefficiente di 1832.33 punti. In seconda posizione troviamo il Brasile con 1811.73 e al terzo l’Inghilterra con 1755.44. In quarta posizione c’è la Francia campione del Mondo nel 2018 con 1754.31. La quinta posizione, come anticipato, è occupata dall’Italia con 1735.73 punti. L’Argentina, che ha alzato l’ultima edizione della Copa America, si trova invece sesta con 1725.31. Le ultime posizioni della top 10 sono occupate da Portogallo (1674.9), Spagna (1673.68), Messico (1666.19) e Danimarca(1658.49). Fifa.com

