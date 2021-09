SOCIAL | Galatasaray-Lazio, la carica della Società: “L’attesa è quasi finita”- VIDEO

Poche ore separano Galatasaray e Lazio dalla sfida delle 18:45, valida per il primo turno di Europa League. I biancocelesti sono pronti all’esordio, così come il nuovo allenatore Maurizio Sarri, alla prima in Europa con la Lazio. Per lui, possibile turnover in vista del prossimo incontro di campionato con il Cagliari. La Società biancoceleste ha voluto caricare tifosi e squadra con un video pubblicato sui proprio profili Social, che recita: “L’attesa è quasi finita”, a ripercorrere tutte le imprese del torneo della Lazio.

Questo il video postato dalla Lazio:

