CdS | Mondiale ogni due anni: l’Europa vuole capire

Fifa e Uefa continuano a battibeccare a distanza sull’idea di disputare dopo il 2024 una Coppa del Mondo ogni due anni e non ogni quattro. A breve, Infantino e Ceferin potrebbero ritrovarsi nella stessa stanza visto che le 55 federazioni riunite nell’Uefa hanno ufficialmente richiesto al numero uno della Fifa un incontro per discutere del progetto sul quale sta lavorando anche Arsene Wenger e un gruppo importante di ex calciatori e allenatori. La richiesta è stata avanzata martedì dopo che i presidenti e i segretari generali delle varie federazioni hanno parlato in una delle riunioni programmate da Nyon ogni 2-3 mesi per analizzare le problematiche del mondo del calcio. E dopo il no del Mondiale con cadenza biennale di Uefa, Eca, FifPro, European Legues, World Leagues Forum e Conmebol, è arrivato anche quello delle Federazioni che comunque vorrebbero più chiarezza e dettagli sullo studio di fattibilità che Infantino ha richiesto. È chiaro che difficilmente le Federazioni, compresa la nostra, cambieranno idea perché il calendario internazionale diventerebbe ancora più fitto. Concentrare gli impegni di qualificazione ai Mondiali o Europei in un solo mese o in due farebbe inoltre “sparire” le nazionali per lunghi mesi. In più va considerata la concomitanza tutt’altro che gradita dal Cio, nello stesso anno solare delle Olimpiadi con i Mondiali o degli Europei e con una grande manifestazione internazionale femminile. Europa e Sudamerica sono dunque contrarie, ma la Fifa pare godere dell’appoggio delle confederazioni asiatica, africana, oceanica e nord-centro americana ovvero dei mercati più deboli che avrebbero indubbi vantaggi e più possibilità di qualificazione ai Mondiali. Magari anche con un aumento dei posti per loro… In attesa che Infantino porti avanti il processo consultivo, è una guerra su cosa pensi l’opinione pubblica del Mondiale ogni due anni. In Inghilterra YouGov ha sottolineato che il 64% dei 1.000 inglesi intervistati è contrario alla rivoluzione. In Germania Civey per conto di T-Online ha svelato che addirittuta l’85% dei fans valuterebbe negativamente un Mondiale ogni due anni. La risposta della Fifa? In un comunicato stampa diffuso ieri mattina viene sottolineato che in uno studio on line svolto nel luglio 2021 da Iris e YouGov, 15.000 delle 23.000 persone interpellate in 23 Paesi di 6 confederazioni ha manifestato l’interesse a vedere più spesso il Mondiale. Adesso, ha fatto sapere la Fifa, è in corso un sondaggio che coinvolgerà 100.000 persone di 100 nazioni diverse. Come si concluderà? La Uefa e le Federazioni un’idea ce l’hanno… Corriere dello Sport.

