Milan-Lazio, cori razzisti a Bakayoko, indagine aperta dalla Procura

Si continua a parlare di Milan–Lazio, ma non per questioni di calcio giocato: è stata infatti aperta un’indagine dalla Procura per i cori discriminatori all’indirizzo del centrocampista rossonero Bakayoko. Come si legge all’interno del comunicato della FIGC, la Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

