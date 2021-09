Glerean sulla Lazio: “Immobile dovrà capire cosa Sarri vuole da lui. Strakosha? Il portiere non si deve mai criticare”

Il mister Ezio Glerean è intervenuto alla trasmissione “A Stadio Aperto” su TMW Radio, affrontando diverse tematiche. In merito all’Europa League si è soffermato su Strakosha: “Il portiere è l’uomo che non si deve mai criticare perché è l’ultimo uomo”. In seguito, ha proseguito l’intervista parlando di Immobile e la situazione del giocatore biancoceleste con la Nazionale: “È un giocatore atipico, nasce con la scuola di Zeman. Immobile ha sempre attaccato lo spazio, per cambiare il suo gioco ci vorrà tempo, dovrà capire ciò che Sarri vuole da lui”.

