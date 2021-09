Lazio-Cagliari, Sport e Salute invita fondazioni e società sportive impegnate nel sociale

Lazio–Cagliari andrà in scena domenica alle 18.00. In occasione della gara, Sport e Salute ha invitato all’Olimpico le fondazioni e società sportive impegnate nel sociale e nell’inclusione. Ad accogliere l’invito sono stati in sette tra società e associazioni, e tutte le richieste sono state soddisfatte. Sport e Salute SpA, la Società che per lo stato promuove lo sport di base e i corretti stili di vita, dopo aver distribuito oltre 250 biglietti per il personale sanitario in prima linea nell’emergenza Covid nelle gare aperte al pubblico della scorsa stagione, quest’anno vuole riconoscere l’impegno delle società e delle associazioni che si occupano di sport sociale nei quartieri difficili e, vista anche l’attuale situazione internazionale, di inclusione e integrazione. L’iniziativa è stata avviata lo scorso agosto in occasione della prima giornata di campionato, ed è proseguita anche negli incontri Uefa disputati all’Olimpico.

