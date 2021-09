CdS | Sarri insiste: “Il nostro gioco funzionerà”

Tra Milano e Istanbul il tecnico biancoceleste ha invitato la squadra a crederci: “Dobbiamo continuare a lavorare“.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha lanciato segnali d’incoraggiamento al gruppo, chiedendo tempo e pazienza. Nonostante la sua assenza dal mondo dei social, è consapevole delle voci che circolano sul web e ha ribadito più volte la sua posizione: giustificarne i dubbi ma, allo stesso tempo, lavorare per avere maggior convinzione e coraggio nella fase di gioco. Il mister biancoceleste lavora anche direttamente durante le partite di campionato e, al momento, è in corso un rebus a centrocampo: Leiva è il più utilizzato e rischia lo sfinimento anticipato, Luis Alberto arranca nel 4-3-3 e Milinkovic viene spesso sostituito. La formula della Lazio a 5 stelle, con Luis e Sergej più tridente, si è rivelata più rischiosa che fruttuosa. Tuttavia, siamo ancora agli inizi e le scosse di assestamento vanno messe in conto. Sarri va avanti, con il supporto del presidente Lotito e del ds Igli Tare, provando il 4-3-3 (modificabile nel 4-3-1-2).

