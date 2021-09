FORMELLO – Sarri alla ricerca della sua Lazio. L’unica novità potrebbe essere Patric

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

“E’ una questione mentale, non fisica”. Poche parole ma chiare per Maurizio Sarri che ancora non riesce a trovare la sua Lazio. Il tecnico continua a ripetere che non è un problema fisico o di tattica, ma semplicemente di abitudine mentale ad un nuovo modo di pensare calcio. Per questa ragione continua nel presentare in campo sempre gli stessi giocatori con qualche leggero accorgimento. Sarà così anche domani contro il Cagliari, l’unico che potrebbe riposare è Luiz Felipe con Patric pronto a rimpiazzarlo al fianco di Acerbi. Una coppia già collaudata contro lo Spezia e che ha dimostrato di avere la giusta intesa con lo spagnolo che sembra essere fra i pochi del reparto arretrato ad aver già assorbito i nuovi movimenti. Sulle corsie laterali toccherà a Lazzari e ad Hysaj mentre in porta Pepe Reina. La gerarchia fra i pali è chiara specialmente in questo periodo di assestamento, il tecnico è dispiaciuto per l’errore di Strakosha ma in questo momento non può fare altrimenti. In mezzo al campo ci sarà il ritorno di Milinkovic che insieme a Luis Alberto si muoveranno ai fianchi di Lucas Leiva. Proprio il brasiliano è il custode delle chiavi della squadra, Sarri ha riposto in lui totale fiducia. Stesso identico discorso vale per l’attacco con la continuità come parola d’ordine quindi Pedro e Felipe Anderson a muoversi sugli esterni con Ciro Immobile alla ricerca del gol perduto nelle ultime due partite. Non si è allenato con i compagni Luka Romero, reduce dalla partita vinta con la Primavera di Calori, mentre si sono allenati dopoo la squadra gli esclusi Kamenovic, Jony e André Anderson.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: