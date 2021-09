Genoa-Fiorentina, terza vittoria consecutiva per i viola

Termina 1-2 la gara delle 15.00 tra Genoa e Fiorentina, sfida valida per la quarta giornata di Serie A Tim. Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, nella ripresa la squadra di Italiano è andata in gol prima con Saponara (60’), poi con Bonaventura (89’). I padroni di casa hanno accorciato le distanze con il penalty trasformato da Criscito nel finale (98’). I toscani ottengono così il terzo successo consecutivo in campionato, dopo le vittorie contro Torino e Atalanta.

