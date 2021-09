Il Messaggero | Lazio, le prime crepe

Dopo il secondo ko consecutivo, Sarri deve gestire la fase di rigetto del modulo. La squadra è in difficoltà ma lo segue.

Come riportato da Il Messaggero, dopo l’errore di Strakosha in Europa League il tecnico è andato da lui, spronandolo: “Devi dimostrare di avere gli attributi adesso“. Difficilmente potrà farlo, perchè contro il Cagliari dovrebbe tornare Reina tra i pali. Ora Sarri dovrà lavorare velocemente perchè la difesa sembra distratta, c’è più equilibrio ma il gioco si spegne insieme all’attacco. Il derby è previsto per il 26 settembre e si polemizza per il rincaro dei biglietti (40 euro per andare in Curva) allo Stadio Olimpico. Infine è stata aperta un’indagine dalla Procura Figc, dopo l’esposto presentato dal Milan per i cori razzisti dei tifosi biancocelesti ai danni di Bakayoko: acquisiti i video della gara di San Siro del 12 settembre e gli atti in possesso della Questura di Milano, perchè l’arbitro Chiffi e gli ispettori non avevano scritto nulla sul referto. La Lazio è pronta al contrattacco.

