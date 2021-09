Inter, Correa: “Un sogno essere qua, ritrovare Inzaghi è stato importante. Alla Lazio abbiamo vinto e fatto bene”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il nuovo giocatore dell’Inter Joaquin Correa, si è raccontato in un’intervista rilasciata a DAZN, parlando della sua esperienza alla Lazio e del ritrovo con il suo allenatore Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Ritrovare Inzaghi è stato importante. Era già importante venire qua, la sua chiamata ha fatto sì che non ci fossero altri dubbi. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa, mi hanno fatto capire cos’è l’Inter, la responsabilità che abbiamo noi giocatori. La maglia è molto importante, e io sono contento. Giocare con gente così forte rende tutto più facile: ti fanno divertire, non vedo l’ora di continuare a giocare e di trovarci bene insieme”.

“Alla Lazio mi sono trovato bene, abbiamo vinto e abbiamo fatto bene. Ma anche qua mi sto trovando benissimo: i compagni mi danno fiducia, e questo è importantissimo per un giocatore che arriva da un’altra squadra italiana. Mi hanno accolto alla grande. Ho cambiato parecchio il mio modo di giocare: l’esperienza a Siviglia mi ha fatto capire tante cose, così come quella in Nazionale. Obiettivi? Voglio vincere qua. Arrivare all’Inter è stato un sogno, voglio vincere qui e con l’Argentina. Cerco di pensare agli obiettivi più vicini, per essere più concentrato”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: