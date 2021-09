La Repubblica | Lotito “sarrista” difende il tecnico dai primi dubbi

Tifosi in ansia: squadra bloccata e derby vicino. Strakosha torna in panchina. Inchiesta Figc sui cori razzisti del Meazza.

Come riportato da La Repubblica, da Formello arriva invece una difesa incondizionata: Lotito e Tare sono convinti della scelta fatta in estate e danno massimo sostegno all’allenatore. Un atteggiamento, questo dei dirigenti biancocelesti, apprezzato da Sarri e il suo staff, sicuri che i risultati arriveranno. D’altronde, quante rivoluzioni sono state fatte in 100 giorni? Le aspettative sono alte, ma ci vuole pazienza. Domani in panchina all’Olimpico non ci sarà Sarri, squalificato (lunedì o martedì verrà discusso il ricorso), ma il suo vice Martusciello. Oggi dalla rifinitura arriveranno notizie sulla possibile formazione, ma è certo il ritorno di Reina tra i pali al posto di Strakosha. Il portiere albanese è stato subito consolato dai compagni e da Sarri: errore a parte, della notte di Istanbul rimane la bella immagine di Milinkovic e Immobile che lo abbracciano.

