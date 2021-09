PlanetPay365 nuovo Official Partner di S.S. Lazio e Lazio Women

La piattaforma a valore aggiunto del gruppo SKS365 al fianco dei biancocelesti e di Lazio Women per tutta la stagione 2021/22.

PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di proprietà del gruppo SKS365 e S.S. Lazio ufficializzano la partnership che li vedrà insieme per tutta la stagione 2021/2022 con un progetto trasversale che coinvolgerà la squadra maschile e avrà un’attenzione particolare sulla Lazio Women.

PlanetPay365 si impegna a supportare la Prima Squadra femminile nella stagione del ritorno in Serie A delle biancocelesti, grazie ad un accordo strategico che vedrà il brand multiservizi protagonista esclusivo allo Stadio Mirko Fersini per tutte le partite casalinghe della Lazio Women.

In virtù dell’intesa sinergica fra le due realtà, la piattaforma multiservizi PlanetPay365 andrà ad integrarsi nella rete retail dei Lazio Style Store attraverso molteplici soluzioni e, in qualità di Official Partner della S.S. Lazio, potrà comunicare l’ampia gamma di servizi sui LED a bordo campo dello Stadio Olimpico per le gare di campionato e Coppa Italia.

“Siamo molto orgogliosi di aver strutturato una partnership strategica volta allo sviluppo del brand PlanetPay365 con una delle squadre di calcio più antiche d’Italia e d’Europa con cui condividiamo valori quali lealtà, fairplay e sportività – ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365 -. “Quest’accordo con la prima squadra della Capitale è di grande significato per noi, in quanto ci permette di aumentare il valore di un brand giovane come il nostro, rinsaldare il nostro legame con la città di Roma ed allo stesso tempo sostenere l’intero movimento del calcio femminile nazionale”.

Analoga soddisfazione per la partnership commerciale è stata sottolineata dalla società biancoceleste: “La S.S. Lazio è lieta di iniziare questa nuova collaborazione con un’azienda che offre i più diversi ai cittadini, nella vita di ogni giorno, con alti standard tecnologici, in un’unica soluzione. Il Club è certo che il binomio con le nostre squadre maschili e femminili porterà un valore aggiunto ad entrambi ed ai nostri sostenitori”. S.S.Lazio

