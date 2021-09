Primavera 2| Lazio-Crotone, le pagelle: buona prova dei biancocelesti. Bertini devastante

Alessio Furlanetto 6: Partita tranquilla per Furlanetto che ha pagato per il blackout dell’intera squadra alla fine del primo tempo. Spiazzato in occasione del calcio di rigore e sorpreso in quella del primo gol. Si fa trovare pronto nelle poche avanzate del Crotone.

Romano Floriani 6,5: Sempre attento in fase difensiva e con delle buone percussioni in quella offensiva. Bravo a procurarsi il calcio di rigore in occasione del vantaggio della Lazio, ma poi disattento in quella del rigore avversario. Nel complesso una buona prestazione.

Enzo Adeagbo 6: Partita tranquilla per entrambi i centrali, date le poche incursioni avversarie. Adeagbo inizialmente alterna alcune sbavature in fase di impostazione a delle buone chiusure.

Fabio Ruggeri 6: Buona prova anche dell’altro centrale, che non fornisce alcuna via d’accesso agli avversari. Con Adeagbo forma una buona coppia centrale.

Valerio Marinacci 6,5: Con Floriani sull’altro versante sono stati l’arma in più dei primi 20 minuti di gioco, con ottime incursioni offensive ed una sempre valida fase difensiva ed attenzione in costruzione. Costretto ad uscire al 28esimo per infortunio dopo un contrasto. Dal 28′ Mirco De Santis 6: Prosegue sulla scia di Marinacci, rendendosi utile in fase offensiva, con alcune avanzate terminate con un tiro verso la porta, e con una buona fase difensiva.

Marco Bertini 8: Ottima prova di Bertini, oggi schierato centrocampista centrale, sia in fase difensiva, dove intercetta alcuni palloni importanti, che ovviamente in fase offensiva, dove ha fatto vedere il meglio di sé: un gol su rigore, uno su punizione ed un tiro da fuori a giro imparabile per il portiere. Unica sbavatura l’ammonizione presa a causa di una simulazione.

Larsson Coulibaly 6,5: Sempre utile in fase difensiva e bravo nello gestire con precisione i palloni che recupera, Coulibaly si conferma ancora una volta una figura importante ed imponente per la formazione di Calori. Dal 75′ Ferro S.V

Luka Romero 6: Una buona prima apparizione in Primavera 2, con un Romero che si è visto ovunque in fase offensiva, percorrendo la trequarti in in lungo ed in largo e cercando di servire i compagni ma non riuscendo a lasciare il segno nella partita. Dalla mezzora prende in mano il gioco, sempre con precisione ed eleganza. nel secondo tempo ci prova ma senza trovare il gol. Dal 61′ Mirko Mancino 6,5: Si vede poco fino ai minuti finali, dove mette comodamente in gol una palla servita da Castigliani ed iscrivendo, dunque, il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Mirco Ferrante 6,5: Buona gara da parte del numero 10 Ferrante, con un prezioso contributo offensivo ed una presenza fissa nelle costruzioni. Si avvicina al gol nel primo tempo con un tiro respinto sulla traversa dal portiere. Dal 61′ Antonio Troise 7: Ci mette un po’ ad integrarsi nella partita, ma ad uno dei primi palloni che tocca lo manda in rete. Da quel momento risponde presente ad ogni pallone toccato.

Simone Castigliani 7: Oggi è mancato solo il gol ad un Castigliani ispirato ed in continua cerca di una buona continuità che potrebbe fargli fare incessantemente la differenza. Fornisce due assist in occasione dei gol di Troise e Marino e con velocità si conferma una presenza offensiva fissa. Altra ottima prova.

Valerio Crespi 7,5: Gioca bene le palle che gli arrivano lì davanti e sfrutta al meglio l’occasione del gol, superando con una finta il difensore e segnando con un tiro potente sotto la traversa. Per lui anche un palo colpito in un’azione poi fermata per un’iniziale posizione di fuorigioco dell’attaccante e, sopratutto, una traversa colpita in semi rovesciata. Dal 61′ Etienne Tare 5,5: Si fa vedere in avanti con alcune protezioni di palla ed un gioco di sponda utile a far tenere alta la squadra, nonostante un paio di palloni persi. Per il resto nessuna occasione per un Tare che ha comunque fame di gol, considerando anche il modo in cui ha provato a recuperare palla in area avversaria, commettendo però fallo.

All. Alessandro Calori 7: Formazione uguale per 10/11 a quella di Perugia, con la sola aggiunta di Luka Romero sulla sinistra. La mano di Calori inizia a vedersi, con una squadra che ha giocato molto bene la prima mezzora e nel secondo tempo dal momento dell’espulsione de giocatore del Crotone. Si fa sentire in fase difensiva e si gusta quella offensiva, dove il potenziale per fare bene è alto. Nel secondo tempo due dei quattro cambi vanno in gol. Buona la seconda, ora testa alla Reggina in Coppa Italia.

