Valdifiori su Sarri: “In avvio si fatica tanto, poi è solo spettacolo”

Mirko Valdifiori ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di Maurizio Sarri. Ecco le parole dell’ex centrocampista di Empoli, Napoli e Pescara sul tecnico biancoceleste.

Perchè con Sarri si comincia in salita?

“Ha dei concetti di gioco che richiedono tempo per essere assimilati dalla squadra. Ma superata questa fase si vede il suo bel gioco. A Empoli come a Napoli ricordo che non fu semplice all’inizio. Inoltre, alla Lazio sta incidendo il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3”.

Che tipo di problemi ci sono?

“Vedo che è cambiato l’assetto della difesa e questo conta tanto perchè giocando a quattro bisogna mantenere una nuova linea di reparto. Con Sarri occorre difendersi in blocco, per rendere la squadra molto corta e anche aggressiva. La Lazio ha grande qualità in ogni reparto e questo potrà agevolare sui tempi per far bene in campo, però è inevitabile passare da questa fase. I precedenti di Sarri danno fiducia. La sua concezione di gioco conquista i giocatori e poi li fa divertire appena i suoi dettami vengono assorbiti”.

Sarri si preoccupa in queste fasi di transizione?

“Ricordo che era sempre sicuro. Anche quando perdevamo ci elogiava se avevamo creato occasioni perchè da lì poi sarebbero nati i gol che portano punti. Fa credere il gruppo nel suo lavoro e dà entusiasmo”.

