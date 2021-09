Il Tempo | Sarri chiede la svolta alla sua Lazio

La Lazio vuole tornare a vincere per riprendere la corsa contro un avversario difficile, reduce da una partenza a rilento e con un cambio in panchina appena effettuato. Sarri, apparso non preoccupato nella conferenza stampa di ieri, cerca serenità in un momento di transizione, giudicato abbastanza lungo secondo il tecnico toscano. Nessun allarmismo dunque, seppur oggi servirà una risposta importante e un’ inversione di rotta dopo le due sconfitte consecutive così da alimentare il bottino dei sei punti in classifica. Lo riporta Il Tempo

