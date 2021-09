Lazio-Cagliari, Cataldi segna e corre ad abbracciare Strakosha

Altro bell’episodio dopo quello nel pre-gara con lo striscione della Curva Nord indirizzato verso Thomas Strakosha (“Non ti curar di loro ma guarda e para”). Dopo la brutta figura nel match d’Europa League contro il Galatasaray, anche Danilo Cataldi pensa al suo compagno di squadra. In seguito al pareggio arrivato all’83’ infatti, il centrocampista in maglia 32 è andato subito a cercare il portiere albanese per abbracciarlo.

