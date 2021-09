Lazio-Cagliari, Ceppitelli: “Volevamo portare a casa il risultato a tutti i costi, siamo stati bravi”

Al termine della partita che ha visto Lazio e Cagliari pareggiare all’Olimpico 2-2 Luca Ceppitelli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Grande prestazione da parte nostra, le occasioni che abbiamo create sono state tante e potevamo portare via qualcosa in più. La squadra voleva portare il risultato a casa a tutti i costi e ci siamo riusciti. Mazzarri? Ci ha detto quello che voleva portare in partita, le nozioni, e noi siamo stati bravi a metterci a disposizione. Per me è uguale il modulo in difesa, è stata una scelta del mister, ha capito che potevamo giocare al meglio e così è stato. Bisogna essere umili e salvarci meglio dello scorso anno, se arriverà saremo bravi a guardare anche più in alto, ottimo risultato oggi ma non dobbiamo cambiare mentalità”.

