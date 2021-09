Lazio-Cagliari, Del Grosso: “Sarà una gara aperta. Può essere la partita di Immobile”

L’ex difensore del Cagliari Cristiano Del Grosso, all’interno del match program ufficiale biancoceleste, è intervenuto rilasciando le seguenti dichiarazioni in merito alla partita dell’Olimpico tra la Lazio e la sua ex squadra. Queste le sue parole:

“La Lazio, anche per una questione di rivalsa dovrà cercare di vincere. Ha tutte le carte in regola per farlo, anche se troverà un Cagliari ferito che reagirà in maniera feroce dopo la sconfitta contro il Genoa e dopo il cambio allenatore. Sarà una partita aperta ma considerando la maggiore qualità della Lazio credo che i biancocelesti potranno dire la loro, nonostante non sia facile. Immobile è un calciatore che non si può discutere. Chi lo critica non merita di vedere il calcio, il tifoso è altro. È un ragazzo che dopo l’Europeo può aver avuto una leggera flessione, ma non si discute il giocatore. Tornerà presto a fare la differenza come ha sempre dimostrato. Quest’anno si classificherà tra i migliori tre marcatori della Serie A e contro il Cagliari può essere già la sua partita. Hysaj è un calciatore che può giocare sia sul centro sinistra che a tutta fascia. Sarri lo conosce bene, approcciare al meglio con l’ambiente Lazio non è semplice ma sicuramente il suo valore verrà fuori offrendo un grande aiuto in campo e fuori”.

