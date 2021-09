Lazio-Cagliari, i convocati di Mazzarri: confermate tre assenze

Sono stati da poco resi noti i convocati del Cagliari per la partita odierna dell’Olimpico, in cui affronterà la Lazio. Sono state confermate tre assenze importanti per il Cagliari: si tratta di Godin, Strootman e Ceter, ma avrà a disposizione Pavoletti e Walukiewiczm gli altri due che erano in dubbio.

I convocati:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic

Difensori: Walukiewicz, Carboni, Ceppitelli, Caceres, Altare, Dalbert, Lykogiannis, Zappa, Bellanova

Centrocampisti: Oliva, Marin, Grassi, Deiola, Nandez, Pereiro

Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita Balde, Pavoletti

