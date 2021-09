Lazio-Cagliari, il ds Capozucca nel pre partita: “Non abbiamo iniziato bene, cercavamo un allenatore come Mazzarri”

Nel pre partita di Lazio–Cagliari, il ds Stafano Capozucca è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sicuramente quando si cambia allenatore non è mai bello, non dico che sia una sconfitta, ma sicuramente quando si inizia un lavoro con una persona come Semplici, che l’anno scorso ha fatto bene, vuol dire che abbiamo sbagliato anche noi. E, soprattutto, hanno sbagliato anche i ragazzi. Nel calcio sono i risultati che contano e il campionato non è iniziato nel migliore dei modi. In questo momento cercavamo un allenatore di un certo carisma, con un curriculum come Mazzarri”.

