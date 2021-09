Lazio-Cagliari, il ds Tare nel pre partita: “Serve pazienza, ma siamo sulla strada giusta”

Nel pre partita di Lazio–Cagliari, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Analizzando le partite per come abbiamo perso, sono stati degli episodi che hanno condannato il risultato. Il problema è che sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà e serve un po’ di pazienza, come ha detto Sarri alla squadra, perciò penso che siamo sulla strada giusta: sanno cosa dobbiamo fare, adesso devono trasformare tutto sul campo. Nel calcio ci sono cose che vanno accettate, l’importante è sapere di stare sulla strada giusta: la squadra c’è. E anche la volontà. Oggi bisogna fare una grande prestazione, perchè vincere aiuta a vincere”.

