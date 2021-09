Lazio-Cagliari, Luiz Felipe: “Pareggio amaro, dobbiamo studiare per non ripetere certi errori”

Termina con un pareggio la gara dell’Olimpico tra Lazio e Cagliari. Biancocelesti andati sotto nel secondo tempo per 1-2 sono riusciti a rimetterla in piedi grazie ad un grandissimo Danilo Cataldi che con un gol memorabile ha salvato la Lazio da una nuova sconfitta. Nel post partita del match ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore biancoceleste Luiz Felipe. Ecco le sue parole: “Pareggio amaro, il primo tempo è stato straordinario. Questo ci servirà da lezione. Bravi noi a rimetterla in piedi ma ripeto lascia l’amaro in bocca. Adesso dobbiamo riposare perché giovedì c’è una gara importante. Non possiamo rientrare nel secondo tempo come oggi, ormai è già passato e dobbiamo studiare per non ripetere certi errori. Il mister chiede anche a noi difensori di non buttare mai il pallone, ma anzi di giocare e creare tanto. In Serie A non esiste una squadra facile da affrontare, ma se giochiamo come abbiamo fatto oggi possiamo fare bene. Ora pensiamo al Torino poi penseremo al derby. L’aver cambiato modulo e modalità di gioco è normale che si vada in difficoltà. Prima si guarda all’uomo ora si guarda alla palla. Ci dispiace per il pareggio ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo prendere le cose positive e le cose negative per crescere”.

