Lazio-Cagliari, Patric: “I sardi possono fare male. Le ultime due sconfitte non devono toglierci consapevolezza”

Patric vuole conquistare Sarri e contro il Cagliari, sfida in cui potrebbe tornare titolare, sogna la partita perfetta. Il vista della gara con i sardi, il difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni del match program ufficiale:

“Dopo una buona partenza in campionato abbiamo vissuto due prestazioni che neanche noi ci aspettavamo. Sappiamo di non aver fatto bene e vogliamo riscattarci il prima possibile. Gli ultimi due risultati non devono toglierci consapevolezza, sappiamo che siamo dentro una nuova idea di calcio e che affrontiamo avversari di valore; avremo bisogno di tempo per assimilare i meccanismi. Giocare all’Olimpico? È sempre bello perchè ci mettiamo in mostra davanti al nostro pubblico. Vedere lo stadio pieno e festeggiare insieme le reti è molto bello. Dobbiamo trarre dall’Olimpico una grande forza e mettere paura alle squadre che sfidiamo. Il Cagliari può fare male. Ha molti giocatori di valore, dovremo essere pronti a giocare una partita con delle difficoltà, come accade sempre”.

