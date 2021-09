Serie A, la Sampdoria espugna Empoli. Al Penzo di Venezia lo Spezia passa in extremis

L’unica gara delle 15.00, Venezia–Spezia, termina 1-2. Al Pierluigi Penzo di Venezia sblocca la gara Bastoni al 13′ su assist di Maggiore. I padroni di casa agguantano il pari al 59′ con Ceccaroni su assist di Busio. A tempo scaduto, al 94′ Bourabia firma il 2-1 per gli ospiti. Tre punti pesanti per lo Spezia di Thiago Motta che ora sale a 4 punti; il Venezia di Zanetti resta invece a 3.

Nel match delle 12.30 andato in scena al Castellani di Empoli, la Sampdoria di D’Aversa supera la squadra di casa per 3-0. Apre le marcature l’ex della gara Ciccio Caputo al 31′ su assist di Candreva. Al 52′ l’attaccante blucerchiato si ripete e firma il raddoppio. A venti dalla fine Candreva chiude la partita segnando il 3-0. Tre punti importanti per la Samp che ora è a 5 punti. L’Empoli di Andreazzoli invece è ferma a 3.

