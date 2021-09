SOCIAL| La madre di Strakosha ai tifosi della Lazio: “Grazie, siete meravigliosi” – FOTO

Anche la madre di Strakosha, dopo il post di quest’ultimo, ha tenuto a ringraziare i tifosi della Lazio per quello che hanno fatto nei confronti del portiere albanese in seguito all’errore che ha fatto contro il Galatasaray. Questa la frase che ha scritto nel post: “Un enorme Grazie er il tifozi laziali per il supporto e l’amore che gli hai dimostrato per Thomas!!Siete meravigliosi!!!Sempre Forza Lazio!!”.

