Tutti a difesa di Strakosha, Patric: "Sei una persona stupenda e ogni giorni sei un esempio" – FOTO

Un pari tra Lazio e Cagliari e una giornata di passi avanti così come hanno raccontato i protagonisti della gara nel post partita. Ma è anche una giornata in cui tifosi e compagni si sono stretti a Thomas Strakosha, dopo l’errore in Europa League contro il Galatasaray. Lo striscione della Curva Nord, l’abbraccio di Cataldi dopo il gol del pareggio e il messaggio di Patric sui social: “Bravo a te e a chi ti ha fatto questo bel gesto! Sei una persona stupenda, 7 anni con te e ogni giorni sei un esempio, andiamo Lazio riscattiamoci. Per noi per e per loro”.

