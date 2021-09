Premi Scopigno-Pulici, Peruzzi: “Bellissima emozione ricordare due grandissimi campioni, è stato un piacere” | FOTO&VIDEO

Tra i tanti volti della storia biancoceleste presenti al Salone d’Onore del CONI, per i Premi Scopigno-Pulici, è stato premiato anche l’ex portiere della Lazio Angelo Peruzzi. Al termine dell’evento, ai microfoni di LazioPress.it, ha rilasciato una breve intervista. Ecco le sue dichiarazioni: “Bellissima emozione, ricordare due grandissimi campioni come Scopigno e Felice. Pulici l’ho potuto conoscere personalmente e ne sono veramente grato. Molto emozionato per questo premio”.

Per concludere, alla domanda se si sentisse a casa, in mezzo a tanta storia della Lazio: “Sicuramente si. In questa sala oggi c’erano tantissimi giocatori ed ex giocatori della Lazio. E’ stato veramente un piacere”.

