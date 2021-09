Premi Scopigno-Pulici, Reina: “Il nostro è un percorso iniziato ora, ci vuole pazienza ma siamo convinti del nostro potenziale” | FOTO&VIDEO

Questa mattina, al Salone d’onore del CONI, sono stati consegnati i Premi Mario Scopigno e Felipe Pulici 2020/2021. Tra le persone premiate, c’è anche il portiere della Lazio Pepe Reina: lo spagnolo, dopo aver ritirato il premio da Dino Zoff, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul cambio in panchina, da Simone Inzaghi al nuovo mister biancoceleste Maurizio Sarri: “Sappiamo che è un percorso che inizia ora con un allenatore vincente, che ci tiene a giocare in un modo molto diverso da quello che si cerca in questo momento. Ci vuole pazienza. In queste piazze sicuramente la pazienza non è scontata, è obbligatorio fare le cose per bene e cercare i risultati. Però siamo convinti che il nostro potenziale è tanto forte e, alla fine, la squadra farà bene. Facciamo questo percorso senza sentire, senza leggere nulla, concentrati sul nostro lavoro”.

Infine, alla domanda se sarà un portiere longevo come Dino Zoff, Reina ha risposto: “Ai suoi livelli è impossibile arrivare (ride, ndr.). Mio papà mi ha detto sempre che il calcio è una cosa effimera e alla fine è un percorso che ti insegna tanto nella prima parte della tua vita, ma dai quaranta anni in su rimane la vera vita. I trofei, i titoli, i gol subiti, le parate, tutto passa in un attimo ma rimane l’uomo. A me fa molto più piacere se, la gente con cui ho condiviso questo percorso, mi ricorda come una persona per bene”.

