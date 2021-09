SOCIAL | Cataldi suona la carica dopo il gol: “Lavorare e credere in quello che stiamo costruendo, uniti in ogni momento” – FOTO

Autore del bellissimo gol che ha regalato il pareggio alla sua Lazio contro il Cagliari, Danilo Cataldi ha festeggiato con tanto di foto raffigurante la sua esultanza con Strakosha il gesto tecnico di domenica, condividendo un post sul suo profilo Instagram. Un gran tiro da fuori stampatosi sotto l’incrocio, che ha permesso ai biancocelesti di agguantare il pari in extremis, e di evitare un nuovo passo falso. Queste le parole usate dal centrocampista romano per commentare i risultato ottenuto contro il Cagliari: “INSIEME… passo dopo passo. Lavorare e credere in quello che stiamo costruendo. Uniti in ogni momento… FORZA Lazio”.

Di seguito il post pubblicato da Cataldi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Cataldi (@danilocat32)

