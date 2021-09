CdS | E’ una Lazio da blindare: troppi gol in contropiede

Dopo la sconfitta di San Siro e quella rocambolesca in Europa League, la Lazio domenica ha ottenuto un pari contro il Cagliari in casa: Sarri nei giorni scorsi e Martusciello dopo il match con i sardi, hanno ribadito comunque i passi in avanti che stanno facendo i biancocelesti. Ora il tecnico proverà già in vista della sfida infrasettimanale in trasferta a Torino contro i granata, a migliorare qualche meccanismo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sono 6 le reti incassate dai laziali in queste prime 4 giornate di campionato che hanno evidenziato come i centrocampisti siano ancora spiazzati ed i difensori soli. In definitiva quando la Lazio pressa alta ha poi squilibri in difesa, ci sono sicuramente nuovi sistemi di gioco ancora da assimilare: sbilanciamenti e difficoltà erano in preventivo, ma c’è da limitarli sicuramente in questa settimana impegnativa che vedrà i capitolini impegnati prima con il Toro (giovedì sera), poi domenica nel derby.

