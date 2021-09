Conferenza per le iniziative sociali, Lotito: “La Lazio ha una storia di valori, vogliamo aiutare i più bisognosi”

Claudio Lotito è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione dell’ennesima iniziativa nel sociale della Lazio, per incentivare la donazione di cibo nei confronti dei più bisognosi, rimarcando come il calcio debba essere non solo al centro dello spettacolo, ma deve avere anche la funzione di incentivare l’agire bene nei confronti di chi ha bisogno. Queste le sue parole: “Siamo in linea con la tradizione del club, il mio precedessore donò il campo della Rondinella privilegiando i valori sociali. Perseguiamo questi fini. Tutte le iniziative che servono ad allietare le persone in difficoltà sono ben accette. Vogliamo diventare promotori e cassa di risonanza per spronare anche gli altri club. Lo sport deve divertire ma anche far riflettere. Spesso la società è miope, vogliamo sensibilizzare verso le persone meno fortunate. Dobbiamo tutelare gli interessi di tutti gli esseri umani. Vogliamo sensibilizzare soprattutto per i giovani e gli anziani, ma ci sono tanti dimenticati ai margini della società. Vogliamo agire in modo concreto per farle integrare, al di là della posizione economica. La società deve portare avanti questi valori e sensibilizzare il pubblico per promuovere queste iniziative che devono essere belle e pratiche. Queste cose vanno messe in risalto, parliamo del valore umano delle singole persone che prescinde dalla fede calcistica, dalla posizione economica e culturale”.

