Il sottosegretario alla Salute, Costa: “Stadi aperti al 75-80% come tappa intermedia, poi al 100%”

Si torna a parlare della capienza degli stadi: fra fine settembre e inizio ottobre potrebbe aumentare al 75-80%.

Come riportato da SportMediaset, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha dichiarato: “Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull’aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all’obiettivo del 100%”.

