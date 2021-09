La Scarpa d’Oro 2020-2021 è di Lewandowski: il bomber del Bayern succede a Immobile – FOTO

La Scarpa d’oro della stagione 2020-2021 è di Robert Lewandowski: l’attaccante polacco del Bayern Monaco, anche grazie ai suoi 41 gol in Bundesliga, ha vinto il trofeo precedentemente vinto dal bomber biancoceleste Ciro Immobile. Il polacco, attraverso il proprio profilo Twitter, ha scritto: “Vorrei ringraziare la mia famiglia, i compagni di squadra, gli allenatori e l’intero Bayern Monaco. Sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme come squadra. Grazie!“.

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021