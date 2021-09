CdS | Lazio, Zaccagni è affaticato. Pedro a rischio straordinari

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ieri la consueta seduta d’allenamento a Formello e oggi le prove tattiche alla vigilia della gara di domani in casa del Torino: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri deve sciogliere dei dubbi in attacco. Zaccagni si è fermato per affaticamento, oggi verrà ricontrollato; qualora non dovesse farcela, toccherà a Pedro fare gli straordinari. Immobile è stato gestito ed ha saltato la parte finale di lavoro, ma solo a scopo precauzionale. La sensazione complessiva è che il tecnico andrà verso tante conferme, ma si valuterà anche in vista del derby, che ci sarà appena tre giorni dopo l’impegno in trasferta.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: