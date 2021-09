ESCLUSIVA| Torino-Lazio, il doppio ex Mudingayi: “Gara difficile per entrambe. Il centrocampo biancoceleste deve adattarsi a Sarri, ma ha tanta qualità”

Domani alle ore 18:30 andrà in scena la quinta partita in questa Serie A per la Lazio, che se la vedrà con il Torino di Juric, che proviene da due vittorie e due sconfitte per una squadra che sembra trasformata rispetto a quella dello scorso anno. Entrambe le squadre hanno in comune il fatto di aver cambiato allenatore ed avere ora una mentalità completamente nuova a cui abituarsi. Per commentare il periodo delle due squadre è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it il doppio ex Gaby Mudingayi che nel 2005 passò alla Lazio proprio dal Torino.

Cosa ti aspetti dalla partita di giovedì? Come arrivano le due squadre?

Il Toro con Juric ha iniziato bene e viene da due vittorie consecutive, sembra un altra squadra rispetto allo scorso anno. La Lazio sembrava aver trovato già la giusta strada nelle prime giornate ma poi sono venute fuori delle difficoltà. Sarà una gara difficile per entrambe.

Entrambe le squadre del hanno cambiato allenatore in estate. Si tratta di un salto di qualità per le due squadre secondo te?

Il Torino sembra abbia trovato la giusta quadratura e credo si vedano già grossi miglioramenti, mentre per la Lazio sappiamo che Sarri ha quasi vinto con il Napoli giocando in maniera meravigliosa e poi ha vinto con la Juve, ma Inzaghi ha dimostrato il suo valore quindi è ancora presto per capire se sia migliorata la Lazio.

Dato il ruolo che ricoprivi, cosa pensi del centrocampo della Lazio con Sarri?

La Lazio deve ancora registrare il centrocampo con Sarri, forse Milinkovic e Luis Alberto insieme a Leiva non danno le giuste garanzie in fase di copertura però tanta qualità ma staremo a vedere.

Il Torino lo scorso anno ha rischiato la Serie B, per poi festeggiare la salvezza proprio all’Olimpico contro la Lazio. Pensi che quest’anno, con Juric, possa addirittura ambire ad un posto in Europa?

Per la zona Europa non lo so ma da ciò che ho visto in questo inizio credo che il Toro abbia qualcosa in più rispetto allo scorso anno.

La Lazio invece raggiungerà la Champions League secondo te?

Per la Lazio non sarà facile, in questo momento vedo Inter Napoli, Milan e Atalanta un pò sopra la Lazio poi bisogna capire se ci sarà il ritorno della Juve, dobbiamo dare il giusto tempo a Sarri.

Tu hai giocato nel Torino l’anno prima di venire alla Lazio. Che ricordi hai di quel trasferimento?

Al Toro sono stato bene, è una piazza appassionata ed ho solo bei ricordi di quel periodo.

